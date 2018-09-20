مؤشرات على قرب تراجع أردوغان عن موقف بلاده في قضية القس الأمريكي برانسون

توقع البرلماني التركي عن مدينة تشانكالا، غربي البلاد، محرم أركك، أن تصدر المحكمة العليا حكمًا بالإفراج عن القس الأمريكي أندرو برانسون، المحتجز قيد الإقامة الجبرية بمنزله بإزمير لتهم تتعلق بالإرهاب والتجسس.

ونقلت صحيفة “سوزجو” التركية، اليوم الخميس، عن أركك، وهو عضو بحزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، تأكيده بأن المؤسسات الحكومية على رأسها القضائية تتلقى تعليماتها من شخص واحد، في إشارة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان.

وتتجه الأنظار إلى جلسة محاكمة القس الأمريكي برانسون، المقرر لها في الـ12 من شهر تشرين الأول/أكتوير المقبل، وسط توقعات بالإفراج عنه في الجلسة المنشودة.

وكانت السلطات في أنقرة قد أصدرت قرارًا على نحو مفاجئ بإعفاء ممثل الادعاء العام الذي سبق ورفض طلبًا بإطلاق سراح القس، واستبدلته بآخر في مؤشر وصف بأنه بداية للتراجع عن الموقف التركي في القضية التي ألقت وما زالت بظلالها الكثيفة على العلاقات التركية الأمريكية.

وفي تطور لافت وبعد دعوته لمقاطعة المنتجات الأمريكية التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم أمس الأربعاء، بمديري الشركات الأمريكية العاملة ببلاده، مطالبًا إياهم بالعمل على زيادة استثمارتهم بتركيا في مسعى منه لتحسين علاقاته مع الولايات المتحدة من بوابة الاستثمار والتجارة .

في حين اعتبر المراقبون اللقاء خطوة إضافية أخرى عززت التكهنات باقتراب وضع حل نهائي لقضية القس برانسون.

واعتقل برانسون الذي يعيش في مدينة إزمير غرب الأناضول منذُ 23 عامًا، ويرعى كنيسة إنجيلية، قبل عامين، ووجهت له اتهامات بالارتباط بمنظمة حزب العمال الكردستاني الانفصالية وجماعة “فيتو”، بالإشارة إلى الداعية الديني فتح الله غولن، والذي تتهمه الحكومة التركية بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية الفاشلة منتصف شهر تموز/يوليو من عام 2016.