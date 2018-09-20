حضر عزاء معارضين تم إعدامهم… التحقيق مع رجل دين سني بارز في إيران

استدعت السلطات الإيرانية، رجل الدين السني البارز هاشم حسين بناهي، على خلفية مشاركته في مراسم عزاء معارضين سياسيين من القومية الكردية أعدموا مؤخرًا.

وقالت منظمة “هرانا” الحقوقية، الخميس، إن “محكمة رجال الدين بمدينة همدان غرب إيران استدعت الشيخ هاشم حسين بناهي أحد المسؤولين في مكتب أهل السنة في إقليم كردستان، بسبب مشاركته في مراسم عزاء ثلاثة معدومين سياسيين بينهم ابن قبيلته رامين حسين بناهي”.

وأضافت المنظمة أن “المحكمة حققت مع هاشم حسين بناهي وأفرجت عنه بكفالة لحين تحديد تاريخ معين لمحاكمته”، مشيرة إلى أن التهم التي وجّهت إليه هي “الدعاية ضد الدولة، وإثارة الرأي العام”.

وكان هاشم حسين بناهي، قد وجّه أول أمس في خطاب له أمام المشاركين في عزاء المعدومين السياسيين، انتقادات للسلطات القضائية بسبب محاكمة المعتقلين دون توفير محامين لهم.

ونفذت السلطات الإيرانية في الثامن من الشهر الجاري، حكم الإعدام بحق ثلاثة معارضين سياسيين من القومية الكردية بتهمة حمل السلاح ضد قوات النظام والتواطؤ مع منظمات جهادية معادية، وقامت بدفن جثامينهم في أماكن سرية.