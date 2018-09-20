نتنياهو يلوّح من جديد بالحرب ضد إيران‎

لوّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، بشن حرب ضد إيران، مرجحًا في شأن آخر، أن يستغرق تطبيع العلاقات مع الدول العربية التي وصفها بـ”المعتدلة” بعض الوقت.

وقال نتنياهو في مراسم أقيمت في مدينة القدس، اليوم؛ لإحياء ذكرى الجنود الذين قتلوا في حرب عام 1973 مع مصر:”علينا أن نبذل كل جهد ممكن من أجل تجنب الحرب، ولكن إن فرضت الحرب علينا، سنتحرك بكل قوتنا ضد أولئك الذين يريدون القضاء علينا”.

وأضاف، “إيران تقود اليوم تلك القوى في الشرق الأوسط، وهي تمارس عدوانًا يدعو على الملأ إلى تدمير إسرائيل، من واجبنا الدفاع عن أنفسنا من هذا الخطر، وسنواصل القيام بذلك”.

ولكن نتنياهو الذي كان يتحدث في الماضي عن إقامة علاقات وشيكة لإسرائيل مع دول عربية، قال اليوم إن هذه العلاقات “قد تستغرق وقتًا.. هذا قد يطول، ولكنني أؤمن بأن التقارب التدريجي سيثمر ثمارًا ملموسة من التطبيع، ولاحقًا أيضًا السلام”.