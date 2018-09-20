تقرير إسرائيلي: ارتفاع حدة التوتر في المنطقة عقب سقوط الطائرة الروسية

ذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية، اليوم الخميس، أن حدة التوتر تتسارع بشكل خطير في المنطقة، مع إعلان وزارة الدفاع الروسية اليوم، إغلاق المجال أمام الطائرات والسفن في منطقة شرق البحرالأبيض المتوسط، وتوجه حاملة الطائرات الأمريكية “هاري ترومان” للمنطقة.

وقال موقع “ديبكا” العبري، إن قرار القوات الروسية التي تجري مناورات ضخمة قبالة السواحل السورية، جاء عقب إسقاط الدفاعات السورية بالخطـأ طائرة عسكرية روسية ومقتل 15 من أفراد طاقمها، ويشمل إغلاق المنطقة الممتدة من سوريا حتى لبنان وقبرص.

وأضاف، أن تلك الخطوة تعني حرمان سلاح الجو الإسرائيلي من شن غارات على سوريا في تلك المناطق، وحصر عملياته من إسرائيل أو المجال الجوي الأردني.

واعتبر ديبكا في تقرير نشره اليوم الخميس، أن هذا الإجراء الروسي لا يستهدف إسرائيل فحسب بل الولايات المتحدة أيضًا، لافتا إلى قرار الرئيس دونالد ترامب إرسال الحاملة ترومان للانضمام للأسطول الأمريكي السادس في المتوسط وعلى متنها 9 أسراب من المقاتلات وصواريخ كروز، وأكثر من 6000 جندي من المارينز والقوات الجوية.

وقال التقرير، إن “إرسال هذه الحاملة يمثل أول رد فعل أمريكي كبير لقيام روسيا بنشر 25 سفينة حربية قبالة الساحل السوري أواخر الشهر الماضي”.

وختم: “أن الحشود الروسية في المتوسط وقرب وصول الحاملة ترومان في أعقاب إسقاط الطائرة الروسية، يعني تصاعدًا كبيرًا في حدة التوتر بين الولايات المتحدة وروسيا وإسرائيل، وستكون هناك تطورات جديدة على وشك الوقوع”، وفق ديبكا.