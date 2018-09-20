عقب قمة الكوريتين.. بومبيو: أمريكا مستعدة لمفاوضات مع بيونغ يانغ

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأربعاء، إن بلاده أجرت “التحضيرات من أجل مفاوضات لتغيير العلاقات مع كوريا الشمالية“.

جاء ذلك في بيان له الأربعاء، تعليقًا على لقاء زعيمي كوريا الجنوبية مون جيه إن، والجارة الشمالية كيم جونغ أون.

ورحب بومبيو خلال البيان بنتيجة اللقاء بين زعيمي الكوريتين.

وأضاف: “طلبت لقاء نظيري الكوري الشمالي ري يونغ هو، خلال اجتماعات الأمم المتحدة المخطط عقدها الأسبوع المقبل في مدينة نيويورك، وبنفس الشكل دعونا المسؤولين الكوريين الشماليين للقاء مع ممثل الولايات المتحدة الخاص لكوريا الشمالية ستيفن بيغون، في العاصمة النمساوية فيينا”.

وأصدرت الكوريتان إعلانًا ينهي حالة الحرب بينهما بهدف القضاء على “علاقة العدوان العسكرية” وإزالة مخاطر اندلاع الحرب من جميع أراضي شبه الجزيرة الكورية.

وبحسب الإعلان المشترك، أكد الرئيسان على السعي لتحقيق تقدم حقيقي مطلوب لبناء شبه الجزيرة الكورية خالية من الأسلحة النووية والتهديدات النووية.

وفي سياق متصل، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، إلى “إجراءات ملموسة” لمتابعة التعهد الذي قطعته كوريا الشمالية بإغلاق موقع للتجارب الصاروخية بحضور مراقبين دوليين.

وقال غوتيريش في بيان إن “التعهدات الواردة في البيان المشترك تشمل تدابير عسكرية مهمة لبناء الثقة والتزام كوريا الديمقراطية بتفكيك البنية التحتية لاختبار محركات الصواريخ بحضور خبراء من الدول ذات الصلة”.

وأكد “استعداد الأمم المتحدة للمساهمة في تعزيز الجهود الرامية إلى نزع الاسلحة النووية بالكامل من شبه الجزيرة الكورية”، داعيًا “الدول الكبرى الى توحيد جهودها لبلوغ هذا الهدف”.