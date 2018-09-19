باكستان.. إطلاق سراح نواز شريف بكفالة مالية

أفرجت السلطات الباكستانية، اليوم الأربعاء، عن رئيس الوزراء السابق نواز شريف وابنته وصهره، بكفالة مالية قيمتها 50 ألف روبية (4500 دولار أمريكي) لكل منهم.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن محكمة إسلام أباد وافقت على تكفيل شريف وابنته وصهره، فيما علّقت أحكام السجن الصادرة بحقهم.

وقالت قناة “جيو نيوز” الباكستانية: إن نواز شريف وابنته وصهره انتقلوا إلى مطار “بينظير بوتو” الدولي بالإقليم، وسط حراسة مشددة، حيث من المتوقع أن يصل إلى لاهور، عاصمة الإقليم.

وعبّر أنصار شريف عن ارتياحهم لقرار إطلاق سراحه، حيث وصف وزير الخارجية الباكستاني السابق، خواجة آصف، القرار بأنه “انتصار للعدالة”.

وأدين شريف وابنته وصهره في قضايا فساد، حيث أصدرت محكمة في إسلام أباد حكمًا بالسجن على رئيس الوزراء السابق لمدة 10 أعوام، وسبعة أعوام، وعام على التوالي، قبل أن يطعن بالحكم.

على إثر ذلك، قضت المحكمة باستمرار إجراءات الاستئناف المقدمة من جانب شريف ضد إدانته.

وكانت المحكمة العليا قضت في تموز/يوليو الماضي بأن شريف تصرف بطريقة “غير جديرة بالثقة”؛ بسبب عدم إعلانه تقاضيه راتبًا من شركة خاصة بابنه ومقرها دبي قبل انتخابات 2013، وذلك في القضية التي عُرفت إعلاميًا باسم “وثائق بنما”.

وبررت المحكمة قرارها بأن شريف وابنته وصهره لم يكشفوا عن مصادر أموالهم التي استخدموها في شراء عقارات فاخرة بالعاصمة البريطانية لندن، ولم يبلغوا السلطات الضريبية عنها.

ويرفض شريف، الذي شغل منصب رئيس الوزراء 3 مرات، تهم الفساد التي أدين بها، المتعلقة بتورطه في مخالفات مالية.