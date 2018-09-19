زعيم يميني يقترح مشروعًا لحظر المساجد والبرقع والقرآن في هولندا

قدّم زعيم حزب “الحرية” اليميني المتطرف، خيرت فيلدرز، اليوم الأربعاء، إلى البرلمان الهولندي مقترح مشروع قانون لحظر العبارات الإسلامية في هولندا.

وقال فيلدرز المعادي للإسلام في كلمة له أمام البرلمان، اليوم: “نحن بحاجة إلى تطهير بلدنا من الإسلام. فالأخير لا ينتمي إلى هولندا. الإسلام يساوي الكراهية والإرهاب”، على حد زعمه.

وأضاف: “لسنوات، لم يتم فعل أي شيء لمنع الإسلام، ولهذا السبب اقترحنا مشروع قانون لحظر العبارات الإسلامية في هولندا”.

ولفت فيلدرز إلى أن مشروعه يُعد الأول من نوعه في الدول الغربية. وقال: “ينبغي أن تُحظر المساجد والمدارس الإسلامية والبرقع والقرآن. آمل أن تحتذي بقية الدول بهذا”.

وفي مقابل ذلك، انتقد رؤساء الأحزاب في البرلمان فليدرز، مؤكدين أن المقترح مخالف لنطاق الحريات الدينية التي يضمنها دستور البلاد.

وأشار رئيس الكتلة البرلمانية لحزب “دنك”، توناهان كوزو، إلى أن فيلدرز يفعل ويقول الأشياء ذاتها منذ 14 عامًا.

وأكد كوزو أنهم سيقفون ضد فيلدرز، حتى لو واصل هذه الأمور 14 سنة أخرى.