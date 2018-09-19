مقتل 10 شرطيين في هجوم لطالبان شمالي أفغانستان

قُتل 9 من عناصر الشرطة الأفغانية المحلية في هجوم نفّذته عناصر من حركة طالبان على مخفرهم بولاية بلخ شمالي البلاد.

وأوضح شيرجان دوراني، الناطق باسم مديرية أمن “بلخ” للصحفيين، أنّ عناصر طالبان هاجمت، الثلاثاء، مخفرًا لعناصر الشرطة في منطقة جاربولاك.

وأضاف دوراني أن الهجوم أعقبه اشتباك بين عناصر طالبان وقوات الأمن الأفغانية التي توجهت إلى المخفر فور وقوع الهجوم.

من جانبه قال نور محمد فائز مدير مستشفى ولاية بلخ الحكومي، إن جثث عناصر الشرطة المقتولين في الهجوم، وصلت إلى المستشفى.

وتبنّت حركة طالبان، عبر بيان، الهجوم، وقالت إن عناصرها تمكنوا من قتل 10 من عناصر الشرطة.