القوات الجوية الأمريكية: تكاليف قوة الفضاء 13 مليار دولار في أول 5 سنوات

قدرت القوات الجوية الأمريكية التكاليف الأولية لقوة الفضاء المقترحة، وهي فرع جديد بالجيش يدعمه الرئيس دونالد ترامب، بحوالي 13 مليار دولار خلال السنوات الخمس الأولى، بحسب مذكرة لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون).

وصاغت القوات الجوية، وهي الفرع المسؤول عن الفضاء في الجيش الأمريكي، المذكرة يوم 14 أيلول/سبتمبر الجاري لتضع الخطوط العريضة لمقترح تأسيس “منظمة تركز على قوة الفتك ستقوم بنشر قدرات تفوق فضائي”.

وأعلنت إدارة ترامب في آب/أغسطس الماضي خطة طموحة لتدشين القوة لتصبح الفرع السادس من الجيش بحلول عام 2020، وستتطلب الخطة موافقة الكونغرس.

وصاغت مسؤولة في القوات الجوية وعضو سابقة بالكونغرس عن ولاية نيو مكسيكو، هيذر ويلسون، مذكرة البنتاغون.

وتقدرالمذكرة تكلفة تأسيس قوة فضاء بأكثر من ثلاثة مليارات دولار في أول 12 شهرًا إضافة إلى عشرة مليارات أخرى ستكون مطلوبة خلال السنوات الأربع التالية.

كما تقدر القوات الجوية الأمريكية عدد من سيعملون في إدارة قوة الفضاء الجديدة بأكثر من 13 ألف شخص.