“فرشجرد”.. حزب إيراني جديد ينضم لمعركة “إسقاط نظام الملالي”

أعلن عدد من النشطاء والساسة المعارضين لنظام الملالي في إيران، عن تأسيس حزب جديد يحمل اسم “فرشجرد”.

وأصدرت الجماعة المعارضة البالغ عددهم 40 شخصًا من أبرز معارضي النظام الإيراني في الخارج بيانا للإعلان عن تأسيس الحزب الجديد، حيث أكدوا في بيانهم أن إسقاط نظام الملالي هو الدافع الأهم لتأسيسهم هذا الحزب.

واعتبر بيان المعارضة أن نظام الجمهورية الإسلامية بات غير قابل للإصلاح، داعيًا إلى تأسيس نظام ليبرالي ديمقراطي كبديل عن نظام الملالي لحكم إيران. بحسب ما ذكر موقع “بيك ايران” المعارض.

وقدم بيان حزب فرشجرد نفسه كشبكة من النشطاء الشباب المعارضين للنظام الحاكم في إيران خارج البلاد، معلنًا عن دعمه لـ “رضا بهلوي” ولي عهد الإمبراطورية الإيرانية.

وذكر الموقعون على نص البيان أنهم مستعدون للتعاون والتنسيق مع المعارضين السياسيين داخل وخارج إيران بهدف إسقاط نظام الملالي والذي يمثل أبرز المصالح الوطنية لإيران.

وقد وصفوا السياسة الخارجية للنظام الإيراني بالعدائية ما أضر بالمصالح القومية للبلاد، مطالبين بالعمل على تعايش إيران سلميًا وتعاونها سياسًا واقتصاديًا مع جيرانها وسائر دول المنطقة والعالم.

ويأتي المعارضون “أمير يحيى آية اللهي، علي اشتري، أمير حسين اعتمادي، نميا راشدان، سلمان سيما، دامون جليرز، يوحنا نجدي وبهزاد مهراني” ضمن من أبرز الموقعين على بيان إعلان حزب فرشجرد.

وفرشجرد هي كلمة فارسية قديمة تعني الوصول إلى الكمال في العالم حيث ظهرت في بداية الخلق وقبل ظهور الشيطان في العقيدة الإيرانية القديمة.

وفور الإعلان عن تأسيس الحزب المعارض، أبدى عدد من النشطاء في إيران تأييدهم له، ما يعكس تعطش الإيرانيين لإنهاء نظام الملالي.

وقال حساب باسم “راهجو آريايي” مغردًا تحت هاشتاغ مع_بهلوي_حتى_الاستفتاء “إن ولي العهد رضا بهلوي هو المرشح الوطني الوحيد للإيرانيين. فهو أفضل خيار لتأسيس اتحاد بين الدستورية والجمهورية..

فرشجرد سينجح في حصاد ثمرة جهود اتحاد لجان إسقاط النظام بمحورية الأمير رضا بهلوي”.

وقال حساب باسم “علي” “نحن جماعة من موظفي وزارة النفط نؤيد وندعم حركة فرشجرد للحرية ونعرب عن استعدادنا للقيام بأي شيء داخل البلاد لانتصار وحرية وطننا العزيز.. تحياتنا للأمير رضا بهلوي”.

#فَرَشگرد

ما جمعی از کارکنان وزارت نفت از جنبشی آزادی خواه فرشگرد حمایت می کنیم و آمادگی داریم که برای پیرزوی و آزادی میهن عزیزمان، هر اقدامی را در داخل کشور انجام دهیم ، درود بر شاهزاده رضا پهلوی — Ali (@Ali81819973) September 18, 2018

وطالب صاحب حساب “رادمهر” الحزب بترشيح بهلوي للرئاسة بشكل رسمي قائلا “أصدقاء الجمهورية أرجو أن ترشحوا رضا بهلوي كرئيسًا للجمهورية وكخيار عقلانيًا، وأن تكنوا له الاحترام. فإنني أرى أنه حقًا أفضل جمهوري يستحق هذا المنصب. وإن فرشجرد يستطيع أن يشمل تحقيق مطلب هذا الحُلم”.

دوستان #جمهوری خواهی دارم که #رضا_پهلوی را بعنوان رئیس جمهور گزینه معقولی میدونند و براش احترام قائل هستند.حقیقتا خود #رضا_پهلوی بیشتر #جمهوری خواه هستش بنظرم. #فرشگرد میتونه دربرگیرنده خواست این طیف باشه. — Radmehr (@radmehr109) September 18, 2018

أما الناشط “عبد الرضا أحمدي” فاختزل التعليق قائلا “فرشجرد هو الناقوس الذي سيدمر طنينه طنين شياطين إيران”.