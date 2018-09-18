الشرطة البريطانية تنفي تعرض رجل وامرأة أصيبا بإعياء في سالزبري لغاز أعصاب

كشفت الشرطة البريطانية، يوم الثلاثاء، عن أن شخصين أصيبا بإعياء في مطعم بمدينة سالزبري، التي تعرض فيها عميل روسي سابق وابنته لهجوم بغاز أعصاب في مارس /آذار الماضي لم يتعرضا لأي نوع من غازات الأعصاب.

واعلنت شرطة ويلتشير: “إنه وبعد ظهور نتائج الاختبارات لا توجد شبهة في الوقت الراهن تجاه هذه الواقعة”، مؤكدة استمرار التحقيق بشأن الحادث الذي وقع في وقت متأخر يوم الأحد.

وكانت بريطانيا قد وجهت الاتهام لضابطين روسيين باستخدام غاز الأعصاب نوفيتشوك في الهجوم على سيرغي سكريبال وابنته في المقبل نفت روسيا أي ضلوع لها في الحادث.