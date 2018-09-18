استشهاد فلسطينييْن برصاص الجيش الإسرائيلي شمال قطاع غزة 

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، استشهاد شابين فلسطينيين، أثناء مشاركتهما في فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار بالقرب من معبر بيت حانون/ إيرز، شمال قطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيان لها: إن الشهيدين سقطا خلال مشاركتهما في مسيرة “معًا لحماية حقوق اللاجئين وكسر الحصار” على معبر “إيرز”، وقد وصلا المستشفى الأندونيسي.

وأضافت الوزارة أن أحد الشهيدين هو محمد أحمد أبو ناجي “34 عامًا”، أما الشهيد الثاني فما زال مجهول الهوية.

وينظم المتظاهرون الفلسطينيون فعاليات مستمرة على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، ضمن مسيرات العودة وكسر الحصار، التي انطلقت في 30 آذار/مارس الماضي.