بطريقة مهينة.. مسؤول إيراني يطرد جميع الصحفيات خلال مؤتمر صحفي

أمر رئيس تحرير وكالة أنباء “آنا” التابعة لرئيس الجامعة الإسلامية الحرة في إيران، حسن كربلائي حاجي أوغلي اليوم الثلاثاء، بطرد جميع الصحفيات الإيرانيات خلال مؤتمر صحفي له عقده في مبنى الجامعة.

وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية اليوم، أن “حسن كربلائي الذي ينتمي للتيار المتشدد في إيران، أمر اليوم بطرد جميع الصحفيات بطريقة مهينة”، مضيفة أن “هذا الأمر لم يكن لأسباب مهنيّة”.

وقال صحفي يعمل بوكالة الأنباء “آنا” إن “طرد الصحفيات الذي جرى اليوم بشكل مهين من قبل الإدارة بسبب كونهن نساء، ولا يوجد أي سبب آخر”، مشيرًا إلى أن “حسن كربلائي لم يقم بطرد الصحفيات اللاتي ينتمين لوكالتي أنباء تسنيم وفارس التابعتين للحرس الثوري الإيراني”.

ومنذ وفاة آية الله هاشمي رفسنجاني في مطلع 2017، الذي أسس هذه الجامعة في آب/أغسطس 1982 تحت شعار “الطموح الإيراني للعالمية”، أمر المرشد علي خامنئي، 19 يناير/ كانون الثاني العام الماضي، بتعيين مستشاره للشؤون الدولية “علي أكبر ولايتي” لرئاسة الجامعة.

وهيمن التيار المتشدد على الجامعة بعد وفاة رفسنجاني؛ إذ قام بطرد نحو 200 من المديرين ومساعديهم، فضلًا عن عدد من الصحفيين والمراسلين وأساتذة في الجامعة الإسلامية الحرة.

وتتبع وكالة أنباء الطلبة “آنا” للجامعة الإسلامية الحرة، وتعد من أهم الوكالات الإيرانية المهمة، ولديها رخصة من قبل وزارة الثقافة والإرشاد الإيراني.