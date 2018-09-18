بوتين: ملابسات عارضة وراء إسقاط الطائرة الروسية

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء إن إسقاط طائرة عسكرية روسية قرب الساحل السوري كان نتيجة سلسلة ملابسات مأساوية عارضة.

ويبدو أن تصريحات بوتين تخفف إلى حد ما من الانتقاد الروسي لإسرائيل، وفق “رويترز”، التي أشارت إلى أن الرئيس الروسي أكد أن بلاده ما زالت بحاجة لدراسة ما حدث.

وأضاف بوتين، وهو يقف بجوار رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بعد محادثات في موسكو، أن روسيا ستعمل على ضمان سلامة عسكرييها في سوريا.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد قالت، في وقت سابق اليوم، إن الطائرة أسقطتها الدفاعات الجوية السورية، إلا أنها اتهمت إسرائيل بالتسبب بشكل غير مباشر في الواقعة قائلة إن طائرات إسرائيلية قريبة وضعت الطائرة الروسية في مجال الخطر.