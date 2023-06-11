ارتفاع حصيلة ضحايا تدمير سد كاخوفكا من الجانبين الروسي والأوكراني

وتبادل الجانبان الروسي والأوكراني الاتهامات حيال التسبب في تدمير السد، والكارثة الناتجة عنه.

وأعلن وزير الداخلية الأوكراني إيغور كليمينكو أنّ الفيضانات طالت 77 بلدة، بينها 14 بلدة تقع تحت الاحتلال الروسي.

وفي روسيا، تقول السلطات إنّها أجلت أكثر من سبعة آلاف شخص، في حين إن 162 ألفا باتوا محرومين من المياه عند منبع السد الكهرومائي المدمّر.

وبدأ منسوب المياه بالتراجع من قبل الجانب الروسي، مع عودة السكّان، فيما استمرّت عمليات الإجلاء في مناطق أخرى.

وأعلنت لورا موسيان الموظفة في مركز الأرصاد الجوية الروسية أنّ مستوى المياه انخفض محلياً بمقدار 1.7 متر، مبينة أنه "قد تهطل أمطار غزيرة من جديد، ممّا قد يبطئ وتيرة التراجع بشكل كبير".