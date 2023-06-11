ارتفاع حصيلة ضحايا تدمير سد كاخوفكا من الجانبين الروسي والأوكراني
ارتفعت حصيلة الضحايا، جراء تدمير سد كاخوفكا، وبلغت يوم الأحد من الجانب الأوكراني 6 وفيات، بالإضافة إلى 35 مفقودا بينهم سبعة أطفال، فيما أسفرت الحادثة عن وفاة 8 أشخاص من الجانب الروسي وفقدان 13 آخرين.
وجراء تدمير سد كاخوفكا الواقع على نهر دنيبر، تدفقت المياه بكميات كبيرة إلى البلدات والقرى القريبة من النهر، بما فيها العاصمة الإقليمية خيرسون.
وتبادل الجانبان الروسي والأوكراني الاتهامات حيال التسبب في تدمير السد، والكارثة الناتجة عنه.
وأعلن وزير الداخلية الأوكراني إيغور كليمينكو أنّ الفيضانات طالت 77 بلدة، بينها 14 بلدة تقع تحت الاحتلال الروسي.
وفي روسيا، تقول السلطات إنّها أجلت أكثر من سبعة آلاف شخص، في حين إن 162 ألفا باتوا محرومين من المياه عند منبع السد الكهرومائي المدمّر.
وبدأ منسوب المياه بالتراجع من قبل الجانب الروسي، مع عودة السكّان، فيما استمرّت عمليات الإجلاء في مناطق أخرى.
وأعلنت لورا موسيان الموظفة في مركز الأرصاد الجوية الروسية أنّ مستوى المياه انخفض محلياً بمقدار 1.7 متر، مبينة أنه "قد تهطل أمطار غزيرة من جديد، ممّا قد يبطئ وتيرة التراجع بشكل كبير".
واعتبر المدعي العام الأوكراني أندريه كوستين بأن تدمير السد هو "أسوأ كارثة بيئية منذ حادث المحطة النووية تشيرنوبيل" في أوكرانيا، مندّداً بـ"إبادة بيئية".
ولفت إلى أن "المياه غمرت ثلاث مقابر على الأقل ومحطّات لتخزين النفط ومكبّات نفايات، في حين أنّ نحو 450 طنّاً من زيت التوربينات تسرّبت إلى مياه نهر دنيبر ثمّ إلى البحر الأسود".