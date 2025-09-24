رغم القيود.. ترامب يأمل بحضور استثنائي لكأس العالم والأولمبياد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء إنه يأمل أن يحضر "عدد لا يحصى من الناس من جميع أنحاء العالم" كأس العالم 2026 لكرة القدم ودورة الألعاب الأولمبية 2028 في الولايات المتحدة.

وتراجعت معدلات السفر من الخارج إلى الولايات المتحدة بنسبة 2.9% على أساس سنوي في أغسطس/ آب إلى حوالي 3.5 مليون زائر وفقا لبيانات أولية للحكومة الأمريكية.

وكان هذا هو الشهر السادس هذا العام الذي يشهد انخفاضا في معدلات السفر عن العام الماضي، مخالفا بذلك اتجاه السياحة العالمية ومتحديا التوقعات التي كانت تشير إلى أن عدد الزوار الوافدين السنوي في عام 2025 سيتجاوز أخيرا مستوى ما قبل جائحة كورونا البالغ 79.4 مليون زائر.

وقال ترامب في خطابه إن الولايات المتحدة ستحتفل العام المقبل بالذكرى الـ250 لاستقلالها.

وأضاف "سنستضيف أيضا بكل فخر كأس العالم لكرة القدم 2026، وبعد ذلك بفترة وجيزة ستستضيف الولايات المتحدة أولمبياد 2028. سيكون الأمر مثيرا للغاية. آمل أن تحضروا جميعا. آمل أن يشارك عدد لا يحصى من الناس من جميع أنحاء العالم"، وفق "رويترز".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) قد تلقى أكثر من 1.5 مليون طلب للحصول على تذاكر من المشجعين في 210 دول في غضون 24 ساعة من فتح باب التسجيل للحصول على تذاكر كأس العالم 2026 وفقا لما أعلنه الفيفا في وقت سابق من هذا الشهر.

وستستضيف المكسيك وكندا والولايات المتحدة البطولة التي ينافس فيها 48 منتخبا وستتضمن 104 مباريات في 16 مدينة مضيفة.

لكن الرحلة إلى الولايات المتحدة قد تكون مكلفة وشاقة بالنسبة للكثيرين.

ويواجه الزائرون من الدول غير المعفاة من التأشيرة "رسوم سلامة التأشيرة" وهي رسوم إضافية فرضتها الولايات المتحدة على جميع الزوار الذين يحتاجون إلى تأشيرات لغير المهاجرين (سياحة وأعمال وطلاب) بقيمة 250 دولارا إضافة إلى الرسوم الحالية، كما يواجه المسافرون بالفعل متوسط فترات انتظار طويلة للحصول على التأشيرة.

ويواجه هؤلاء الزوار متوسط 169يوما للحصول على تأشيرة بي-1 وبي.2 للسياحة أو العمل وفقا لبيانات وزارة الخارجية الأمريكية.

وسيؤثر ذلك على المشجعين من البلدان التي ترسل عادة مجموعة كبيرة إلى كأس العالم بما في ذلك المكسيك والأرجنتين والبرازيل.

وجاء الطلب العالمي على تذاكر البطولة في المقام الأول من الدول الثلاث المضيفة تليها الأرجنتين وكولومبيا والبرازيل وفقا للفيفا.

ولن يحتاج السياح من الدول المعفاة من تأشيرة الدخول ومعظمهم في أوروبا إلى دفع الرسوم الجديدة لكن خبراء الصناعة يقولون إن البعض يؤجلون عطلاتهم في الولايات المتحدة بسبب مخاوف من إيقافهم على الحدود بعد العديد من الحالات التي تم نشرها على نطاق واسع.

كما يتطلع البيت الأبيض أيضا إلى تقييد مدة إقامة بعض حاملي التأشيرات للطلاب وزوار التبادل الثقافي ومنتسبي وسائل الإعلام وفقا لمقترح حكومي صدر في أغسطس/ آب.

ومن المقرر أن تقام دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا في يوليو/ تموز 2028.