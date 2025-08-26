فنزويلا تنشر قواتها في مياهها الإقليمية ردا على التحركات الأمريكية

أعلنت فنزويلا الثلاثاء عن نشر سفن للبحرية ومسيّرات إلى مياهها الإقليمية ردّا على إرسال الولايات المتحدة عدّة بوارج إلى منطقة الكاريبي بذريعة مكافحة الاتجار بالمخدّرات.

وكشف وزير الجيوش فلاديمير بادرينو في تسجيل مصوّر عن إرسال "دوريات بحرية إلى خليج فنزويلا وسفن أكبر حجما إلى شمال مياهنا الإقليمية"، فضلا عن "إيفاد عدد كبير من المسيّرات في مهمّات متعدّدة"، بحسب "فرانس برس".

وكانت واشنطن قد أعلنت الأسبوع الماضي عن نشر ثلاث مدمّرات قاذفة للصواريخ في المنطقة، فضلا عن سفينة صواريخ كروز موجّهة وغوّاصة هجومية سريعة نووية الدفع كشف عنهما الثلاثاء.

وأفادت عدّة وسائل إعلام أمريكية بأن البنتاغون يعتزم إيفاد 4 آلاف عنصر من البحرية إلى منطقة الكاريبي قبالة سواحل فنزويلا.