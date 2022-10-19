البرلمان الأوروبي يمنح جائزة سخاروف لشعب أوكرانيا "الشجاع"

منح البرلمان الأوروبي الأربعاء، "جائزة سخاروف" للدفاع عن حرية الرأي للشعب الأوكراني "الشجاع" الذي يواجه الغزو الروسي.

وقالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا: "هذه الجائزة مخصصة للأوكرانيين الذين يناضلون على الأرض، لأولئك الذين أجبروا على الفرار، لأولئك الذين فقدوا أقاربهم وأصدقاءهم، إلى كل أولئك الذين يقاومون ويناضلون من أجل قناعاتهم"، وذلك لدى إعلانها في ستراسبورغ هذا الخيار الذي تم "بالإجماع".

وأضافت ميتسولا: "أعلم أن شعب أوكرانيا الشجاع لن يستسلم، ونحن أيضا"، مؤكدة أن الأوكرانيين يجازفون بحياتهم "لصون القيم التي نؤمن بها جميعا: الحرية والديموقراطية ودولة القانون".

وأعلنت أن الشعب الأوكراني الذي تمت مكافأته ممثل "برئيسه فولوديمير زيلينسكي ونوابه والمجتمع المدني".

وفي مواجهة "الأعمال الإرهابية" لروسيا في أوكرانيا والتي نددت بها أيضا رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين صباح الأربعاء، فإن ترشيح الشعب الأوكراني كان موضع "تفاهم" بين المجموعات السياسية في البرلمان.

كذلك، وصل مرشحان إلى المرحلة النهائية: مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج الموقوف في لندن ولجنة الحقيقة في كولومبيا، وهي هيئة تحقق في انتهاكات حقوق الإنسان خلال النزاع المسلح مع متمردي فارك.

وأنشئت "جائزة سخاروف" لحرية الرأي العام 1988.

وهي تكافىء كل عام أفرادا أو منظمات تدافع عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتبلغ قيمتها 50 ألف يورو.