باكستان تعتزم منح جنسيتها للاجئين أفغان

أعلنت باكستان أنها تعتزم منح جنسيتها للاجئين الأفغان، الذين يعيشون في البلاد منذ عدة عقود.

جاء ذلك على لسان رئيس وزراء البلاد، عمران خان، خلال تصريحات أدلى بها في مدينة كراتشي، ولكن لم يتضح ما إذا كان يعتزم منح الجنسية للأفغان الذين ولدوا في باكستان أم لكل من أقاموا هناك.

وأشار خان، وفق “رويترز”، إلى أنّ “الأفغان الذين ولد أطفالهم هنا وكبروا في باكستان سنصدر لهم كذلك، إن شاء الله، جوازات سفر”.

وأضاف: “إذا ولدت في أمريكا تحصل على جواز سفر أمريكي. ويحدث ذلك في جميع بلاد العالم فلماذا لا يحدث هنا”.

كما قال رئيس الوزراء الباكستاني كذلك: إنّ “المهاجرين من بنغلاديش المقيمين في باكستان الذين لا يحملون أوراقًا ثبوتية سيحصلون على جوازات سفر”.

ويعيش نحو 2.5 مليون أفغاني، أغلبهم فروا من بلادهم بعد غزو الاتحاد السوفيتي لها في عام 1979، في باكستان التي يعيش فيها ثاني أكبر عدد من اللاجئين في العالم.

ويشكو الأفغان منذ فترة طويلة من استمرار تعرضهم لمضايقات؛ بسبب افتقار من أقاموا وعملوا لعقود في باكستان لحقوق المواطنة.

وثارت مخاوف في وقت سابق هذا العام من أن إسلام أباد تعتزم ترحيل اللاجئين إلى أفغانستان، التي يمزقها العنف بعدما مددت إقامة الأفغان المقيمين على أراضيها 60 يومًا فقط.

وتدهورت العلاقات بين البلدين الجارين في السنوات الأخيرة، واتهمت كابول إسلام أباد بإيواء مقاتلي حركة طالبان الإسلامية الذين يشنون هجمات عبر الحدود.