لا عملية عسكرية في إدلب السورية.. واتفاق روسي تركي على منطقة منزوعة السلاح

أعلنت تركيا وروسيا، اليوم الإثنين، أنهما اتفقتا على إقامة منطقة عازلة منزوعة السلاح في محافظة إدلب السورية؛ للفصل بين قوات الحكومة السورية ومقاتلي المعارضة، على أن تقوم قوات تركية وروسية بعمل دوريات في المنطقة لضمان احترامها.

ويأتي هذا الاتفاق في وقت نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قوله، اليوم الإثنين: إن قوات الحكومة السورية وحلفاءها لن تنفذ عملية عسكرية جديدة في محافظة إدلب.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد إجراء محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنّهما “اتفقا على سحب جميع الأسلحة الثقيلة من المنطقة منزوعة السلاح، واتفقا أيضًا على انسحاب مقاتلي المعارضة ذوي التوجهات المتشددة بما في ذلك جبهة النصرة من تلك المنطقة”.

وأضاف بوتين للصحفيين أنّ “المنطقة منزوعة السلاح ستدخل حيز التنفيذ بحلول 15 تشرين الأول/أكتوبر”.