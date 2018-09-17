ميركل ترفض تأكيد تقرير عن إقالة رئيس المخابرات الألمانية

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الإثنين، إنها ليس لديها ما تضيفه لما قالته بالفعل عن رئيس المخابرات الداخلية الألمانية، بعد أن نشرت صحيفة “دي فيلت” أنها اتخذت قرارًا بضرورة إقالته.

وكانت ميركل قالت، يوم الجمعة، إن الائتلاف الحاكم لن ينهار بسبب مستقبل هانز جورج ماسن، رئيس جهاز المخابرات الداخلية (بي.إف.في)، الذي تعرض لانتقادات بعد أن أثار الشكوك بشأن صحة تسجيل مصور، يُظهر لقطات لمتظاهرين من اليمين المتطرف يلاحقون مهاجرين بعد مقتل رجل ألماني طعنًا.

وردت ميركل على سؤال عما إذا كان تقرير “دي فيلت” صحيحًا قائلة في مؤتمر صحفي: “لا يسعني سوى تكرار ما قلته يوم الجمعة، وهو ما يظل ساريًا وليس هناك ما يضاف إليه”.