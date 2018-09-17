تهمة التحرش الجنسي تلاحق مرشح ترامب لـ”المحكمة العليا”

يواجه القاضي بريث كافانو، مرشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعضوية المحكمة العليا، اتهامات بـ”التحرش الجنسي”.

وتتهم الخمسينية كريستين بليزي فورد، التي تعمل الآن باحثة في علم النفس بولاية كاليفورنيا، كافانو، بأنه حاول اغتصابها، قبل ثلاثة عقود، عندما كانا يدرسان الثانوية العامة، في ولاية ماريلاند.

ونقلت صحيفة “واشنطن بوست” عن فورد، التي تكشف لأول مرة للعلن عن ادعائها، أنه “في بداية ثمانينيات القرن الماضي، تحرش كافانو، بها وكان ثملًا يترنح خلال حفل شبابي بأحد البيوت في مقاطعة مونتغومري، بماريلاند”.

وذكرت فورد، للصحيفة تفاصيل تحرش كافانو بها داخل غرفة للنوم، حيث قالت إنه “تحسس جسدها وحاول خلع ملابسها، قبل أن تتمكن في نهاية المطاف من الإفلات منه”.

ووفق الصحيفة، بعثت فورد، في وقت سابق هذا الصيف، رسالة سرية إلى برلماني ديمقراطي بارز، تزعم فيها أن مرشح المحكمة العليا بريت كافانو، تحرش بها جنسيًا، قبل أكثر من 3 عقود.

وأضافت الصحيفة، أن فورد، رأت أن قصتها بدأت تنتشر، دون ذكر اسمها، أو أخذ موافقتها، وأعقبها رفض تام لتلك المزاعم من قبل كافانو، الأمر الذي دفعها لرواية قصتها بنفسها.

الصحيفة، قالت إن البيت الأبيض أرسل لها بيانًا صادرًا عن كافانو، الأسبوع الماضي، رفض فيه “بشكل قطعي لا لبس فيه” المزاعم.

وأعلن البيت الأبيض، أمس، عدم نيته سحب ترشيح كافانو، وقال المتحدث باسم اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ تيلور فوي، “إن رئيس اللجنة السناتور الجمهوري تشاك جراسلي، يعمل على ترتيب اتصالات مع كافانا وفورد، قبل تصويت اللجنة المقرر بشأن كافانا، الخميس”، وفق “واشنطن بوست”.

ويعمل كافانو، قاضيًا، بمحكمة الاستئناف بالعاصمة واشنطن، وهو مرشح الرئيس ترامب، ليحل محل القاضي أنتوني كينيدي، في عضوية المحكمة العليا، لكنه يلقى معارضة قوية من بعض الديمقراطيين، بسبب آرائه المحافظة، مثل رأيه في الإجهاض.

وفي حال اختياره للمنصب، سيعين كافانو مدى الحياة، ومن المتوقع أن يميل بكفة المحكمة العليا نحو اليمين.