إيران تنفي عقد لقاء بين قاسم سليماني ومبعوث ترامب في بغداد

نفى المتحدّث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، ما ذكرته تقارير صحفية بشأن عقد لقاء بين قائد فيلق القدس قاسم سليماني، والمبعوث الخاص لرئيس الولايات المتحدة بريت ماكغورك في العاصمة العراقية بغداد، الثلاثاء الماضي.

وقال قاسمي خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، يوم الإثنين: “لا نفكر بالتفاوض مع أمريكا.. وخبر لقاء الجنرال سليماني بمسؤول أمريكي، لا أساس له من الصحة”.

وكانت السفارة الأمريكية لدى بغداد، نفت أيضًا اجتماع ماكغورك مع قاسم سليماني.

وكانت قناة “avatoday” التابعة للمعارضة الإيرانية، نقلت السبت، عن مصدر وصفته بالمطلع أن “بغداد احتضنت لقاءً سريًا بين سليماني وبريت ماكغورك”، مضيفة أن “الأخير أبلغ سليماني أن الرئيس الأمريكي يطالب بسحب قوات فيلق القدس من العراق، وتفكيك قواعد الدفاع الصاروخي الإيرانية الموجودة بالعراق تحت غطاء الحشد الشعبي”.