“واشنطن بوست” تهاجم ترامب لوقفه مساعدة الفلسطينيين وتصف مستشاريه بـ”سماسرة العقارات”

شنَّت صحيفة “واشنطن بوست“، كبرى الصحف الأمريكية، هجومًا لاذعًا على الرئيس دونالد ترامب لقراره وقف المساعدات الماليّة عن الفلسطينيين، مؤكدة أن مثل هذا القرار وخطوات أخرى تعكس سياسة خارجية فوضوية.

وأشارت الصحيفة في مقال نشرته مساء أمس الأحد، إلى مواقف متعسّفة كثيرة لترامب فيما يتعلق بالقضايا الخارجية، وإلى تصريحات مستشار الأمن القومي جون بولتون الأخيرة التي هدَّد فيها بمقاضاة مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

ووصفت الصحيفة قرار ترامب وقف المساهمة الأمريكية عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” التابعة للأمم المتحدة بأنه “هجوم على الفلسطينيين” وأنه شمل قطع المساعدات المالية عن المدارس والمراكز الطبية في قطاع غزة والقدس الشرقية بالإضافة إلى القرار الأخير بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.

وسخرت الصحيفة من مساعِدَي الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر وجاسون غرينبلات بوصفها لهما بـ “سمساري العقار اللذين أصبحا سمساري السلام في الشرق الأوسط.”

وقالت: “يعتقد كوشنر وغرينبلات أن خنق الفلسطينيين ماليًّا سيدفع بهم إلى الإذعان وكأنهم مقاولون مشاغبون من الباطن…. لكن إذا سألت المختصين المخضرمين في شؤون الشرق الأوسط فسيؤكدون أن العكس هو الصحيح.”

كما سخرت الصحيفة من تهديدات جون بولتون لقضاة المحكمة الجنائية بقولها “إن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيثر نويرت لم تعرف كيف تجيب عندما سألها الصحافيون عن تلك التهديدات وكيفية مقاضاة مسؤولين في المحكمة الدولية مضيفة أن نويرت أجابت فقط بقولها:عليك سؤال السيد بولتون عن ذلك”.

وختمت الصحيفة قائلة: “يبدو أن وزارة الخارجية لا تعرف الإجابة عن هذا الموضوع بقدر عدم معرفتها الإجابة عن سبب قرار الإدارة تجويع الفلسطينيين…من الواضح أن هذه التخبطات أصبحت معيار الإدارة الحاليّة التي يبدو أنها استبدلت السياسة الخارجيّة المتماسكة بسياسة الفوضى.”