هجوم على سفارة إيران في اليونان بالحجارة والقنابل الملونة

تعرض مبنى السفارة الإيرانية في العاصمة اليونانية أثينا اليوم الاثنين، إلى هجوم بالحجارة والقنابل اليدوية الملونة من قبل معارضين أكراد، وفق ما أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني.

ونقل التلفزيون عن مسؤول بالسفارة الإيرانية في أثينا، بعد وصفه المهاجمين بـ “المشاغبين”، قوله إن “مبنى السفارة الإيرانية في أثينا تعرض لهجوم في الساعة السادسة صباح اليوم الاثنين، وقام المهاجمون بإلقاء الحجارة والقنابل اليدوية الملونة على مبنى السفارة”.

وقدر المسؤول الإيراني عدد المهاجمين بنحو 10 أشخاص”، موضحًا أن “المهاجمين لاذوا بالفرار بواسطة دراجات نارية، وأن الشرطة اليونانية لم تعتقل أيًا من المهاجمين في موقع الحادث”.

وفي سياق متصل، نقل موقع “جريك ريبورتر” اليوناني، عن متحدث باسم المهاجمين قوله، إن “الهجوم نفذ ضد قيام السلطات الإيرانية بقمع للأكراد”.

يشار إلى أن هذا هو الهجوم الثالث من نوعه الذي يستهدف السفارات الإيرانية بالخارج، بعد الهجوم الذي شُن على مبنى السفارة الإيرانية في العاصمة الفرنسية (باريس) يوم السبت الماضي، في الوقت الذي اعتدى فيه نحو 150 عنصرًا من أنصار حزب “العمال الكردستاني الإيراني” المعارض، على مبنى السفارة الإيرانية في العاصمة الفنلندية هلسنكي، وقاموا بإنزال العلم الإيراني وإحراقه.

وتأتي عمليات استهداف البعثات الدبلوماسية الإيرانية، على خلفية إعدام النظام الإيراني 3 معارضين سياسيين من القومية الكردية، بتهمة حمل السلاح ضد قوات النظام والتواطؤ مع جهات معادية، حسب ما يزعم النظام.

ويبلغ عدد الأكراد وأغلبهم من أهل السنة في إيران، نحو 7 ملايين من مجموع عدد السكان البالغ 80 مليون نسمة، في حين تعاني الأقليات الدينية والعرقية من مضايقات النظام في طهران.