نظام جديد يتيح لترامب إرسال رسالة لكل هاتف في أمريكا

كشفت الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ خطتها للقيام بتجربة لنظام التنبيهات الرئاسي والذي سيتيح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يقوم بإرسالة رسالة تنبيهية إلى جميع الهواتف داخل الحدود الأمريكية، بحلول الخميس المقبل الموافق 20 سبتمبر الجاري.

وأشارت الوكالة إلى أن النظام الجديد يعتبر جزءًا من نظام التنبيهات اللاسلكية، والذي يدفع بالتنبيهات في حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية إلى هواتف المستخدمين لاسلكيًا، وذلك بالاعتماد على شبكات مقدمي خدمات المحمول.

وقد تم الإعلان عن نص الرسالة التي سيستقبلها الأمريكيون يوم الاختبار وهو ” THIS IS A TEST of the National Wireless Emergency Alert System. No action is needed” وتعني أن هذه رسالة اختبار لنظام التنبيه اللاسلكي القومي للطوارئ، وليس مطلوب من المستقبل أن يقوم بأي تصرف عند استقبالها.

ويعتبر النظام الرئاسي لتنبيهات الطوارئ مختلفًا بعض الشيء عن أنظمة رسائل الطوارئ اللاسلكية، حيث إنه لا يمكن لأي شخص داخل الولايات المتحدة الأمريكية أن يقوم بطلب عدم استقبال تلك الرسائل، ولكن يجب العلم بأن هذا النظام ليس كاملًا أو خاليًا من الثغرات أو الأخطاء، فنظام الطوارئ الخاص بجزيرة هاواي، وصلت رسالة تحذير خاطئة إلى هواتف السكان تؤكد أن الجزيرة تتعرض إلى هجوم باليستي.