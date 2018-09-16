تطويق منطقة بمدينة سالزبري البريطانية للاشتباه بحادث تسمم

قالت الشرطة إن شخصين أصيبا بالإعياء الأحد بعد تناولهما طعامًا في مطعم ببلدة سالزبري البريطانية التي تعرض فيها العميل الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته يوليا للتسميم في مارس آذار الماضي.

وقالت شرطة ويلتشير في بيان إنه تم استدعاء الشرطة إلى مطعم بريتزو مساء الأحد بعد “حادث طبي” تعرض له شخصان رجل وامرأة.

وأضافت الشرطة “تم تطويق المطعم والطرق المحيطة به كإجراء احترازي بينما يتواجد ضباط الشرطة في موقع الحادث لفحص الملابسات ومعرفة سبب إصابتهما بالإعياء”.

كانت بريطانيا قالت إن ضابطين روسيين استخدما غاز الأعصاب نوفيتشوك في الهجوم على سكريبال وابنته. ونفى الكرملين أي ضلوع في الحادث.

وقالت بريطانيا إن هذين الروسيين هما الكسندر بيتروف وروسلان بوشيروف واتهمتهما بالشروع في قتل سكريبال وابنته يوليا برش مادة كيماوية على الباب الخارجي لمنزل سكريبال في مدينة سالزبري.