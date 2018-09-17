نجل أردوغان يستولي على منزل طلاب في تركيا.. وسط حديث عن “صفقة مشبوهة”

كشف العضو في حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا، إغوز قلكان، عن ما وصفها بـ”صفقة مريبة” بطلها نجل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتتعلق بوضع “بلال أردوغان” يده على بيتٍ للطلبة في مدينة غازي عنتاب جنوبي البلاد.

ووجه قلكان 6 أسئلة لمحافظ المدينة، بشأن ذلك البيت الذي حُوّلت ملكيته إلى “وقف الشباب التركي” الذي يديره بلال أردوغان، لكن وصله ردٌّ على سؤالين فقط، بحسب صحيفة “جمهورييت” المحلية.

وذكرت الصحيفة، أنه “جاء في الإجابة أن إجراءات نقل ملكية البيت جاءت بواسطة صندوق تأمين الودائع الادخارية، الذي وضع يده عليه بعد محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف تموز/ يوليو 2016، ومصادرته ضمن ممتلكات أخرى تعود للداعية الديني فتح الله غولن الذي تحمّله السلطات المسؤوليّة عن الانقلاب”.

وأعرب قلكان عن “اندهاشه من التكتّم الشديد حول التوقيت الذي تمَّت فيه الصفقة المريبة التي تقف وراءها شبكة مصالح لرجال أعمال جميعهم من أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم، كذلك الأموال التي دفعت مقابل الحصول عليه”.

وأشار إلى أن “البيت الذي يتسع لـ210 طلاب، وجرى تغيير اسمه من فضيلة خليل إلى غازي عنتاب، يأتي ضمن بيوت أخرى لا يعلم القائمون على المدينة عددها وميزانياتها وكيفية إدارتها”.

ولفت إلى أن “الوقف الذي يديره بلال، ومقرُّه غازي عنتاب يتلقّى مجاملات لا حصر لها، وكل أجهزة المدينة مسخرة بالكامل لخدمته”.