إيران تحرم 40 طالبًا من الدراسة الجامعية بسبب انتمائهم للطائفة البهائية

حرمت السلطات الإيرانية، ما لا يقل عن 40 طالبًا من الدراسة الجامعية العليا في البلاد؛ بسبب انتمائهم للطائفة البهائية التي تعتبرها طهران “جماعة منحرفة”، وفقًا لما ذكرته منظمة “هرانا” الحقوقية.

ونشرت المنظمة وثيقة تفيد بأن “40 طالبًا من الطائفة البهائية أدوا الامتحان التنافسي لعموم الطلاب في إيران؛ للحصول على مقاعد دراسية في الجامعات الحكومية مجانًا، وبعد تجاوزهم ذلك الامتحان بدرجة ممتاز، تم رفضهم بسبب انتمائهم”.

وأكدت المنظمة أنها “حصلت على أسماء 34 طالبًا تلقوا رسالة من وزارة التعليم العالي، تفيد بعدم تخصيص مقاعد دراسية لهم في الجامعات للعام الدراسي الجديد 2018، الذي من المقرر أن يبدأ بعد أسبوع في إيران؛ بسبب انتمائهم للطائفة البهائية”.

وقالت المنظمة، إن “5 طالبات من الطائفة حصلن على درجة ممتاز وقبول في الامتحان الأخير الذي جرى قبل أسبوعين، بعد منافسة شديدة جرت في جامعات العاصمة طهران”.

ونقلت المنظمة عن مصادر مطلعة، قولها إن “الطالبات الخمس تلقين رسائل عبر هواتفهن وفي لوحة التحكم المخصصة لهن في موقع وزارة التعليم العالي للامتحانات التنافسية، تفيد بأنهن مُنعن من الحصول على مقاعد في الجامعات الحكومية للعام الجديد؛ بسبب وجود نقص في ملفهن التعليمي”.

وتعرضت الأقلية البهائية الإيرانية للاضطهاد منذ حظر هذه الديانة بعد ثورة عام 1979، والتي تعتبرها السلطات “جماعة سياسية منحرفة تخدم الأجندة الإسرائيلية، وليست طائفة دينية”.

وتقول الطائفة البهائية، إنّ عدد أتباعها يضاهي 7 ملايين في العالم، وتتبع تعاليم حسين علي النوري المعروف باسم “بهاء الله” المولود في إيران في 1817.