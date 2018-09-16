الصين تطلب من تايوان وقف جميع أنشطة التجسس والتخريب

اتهمت الصين اليوم الأحد، تايوان، بتفعيل أجهزة تجسسها وجهودها لسرقة معلومات استخباراتية بهدف “التسلل والتخريب”، محذرة إياها من الإضرار بالعلاقات المتوترة بالفعل بين الجانبين.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا”، عن المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان، آن فنغ شان، أن على “الوكالات المعنية في تايبه إنهاء مثل هذه الأنشطة على الفور”.

وأذاع التلفزيون الرسمي أمس السبت، البرنامج الأول من سلسلة من البرامج التي تتناول بالتفصيل طلبة صينيين يدرسون في تايوان، يُقال إن جواسيس محليين استهدفوهم بإغرائهم بأساليب مختلفة.

وتأتي المزاعم في الوقت الذي تكثف فيه بكين جهودها لتشجيع التايوانيين على الإقامة بشكل دائم في الصين ببطاقات هوية، ووثائق أخرى جديدة.

وطالبت تايوان مواطنيها بالانتباه لمخاطر العيش في دولة مستبدة تفرض رقابة على الإنترنت وغيرها من العيوب.

وكثيرًا ما تتبادل الصين وتايوان الاتهامات بالتجسس.

وفي عام 2017 صدر حكم بالسجن على طالب صيني يدرس في تايوان، لجمعه معلومات مهمة عبر صلات في مدارس بتايوان وإدارات حكومية، ولمحاولته تأسيس شبكة تجسس في الجزيرة.

وبدأت تايوان تسمح للطلبة الصينيين بالدراسة في جامعاتها في عام 2009.

وتعتبر الصين تايوان، إقليمًا منشقًا، ولم تستبعد مطلقًا استخدام القوة لإعادتها إلى سيطرتها، وكثيرًا ما تذكر تايوان بذلك، من خلال اقتراب سفن حربية ومقاتلات صينية بشكل دوري من الجزيرة.

وفي الشهور الأخيرة، نجحت بكين في إقناع بعض الدول القليلة التي تربطها علاقات دبلوماسية بتايوان، بقطع علاقاتها مع تايبه.

إلا أن مصادر قالت لرويترز، إنه مع زيادة جهود بكين لعزل تايوان، تعزز تايبه سرًا العلاقات الأمنية مع قوى إقليمية، بتبادل معلومات استخباراتية عن الانتشار العسكري الصيني.