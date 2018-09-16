سقوط 25 قتيلا في إعصار الفلبين

قال مستشار لرئيس الفلبين اليوم الأحد إن ما لا يقل عن 25 شخصا لاقوا حتفهم في البلاد نتيجة الدمار الذي خلفه الإعصار مانكوت وإن أغلب القتلى سقطوا في انهيارات أرضية بالمناطق الجبلية.

وتسببت الانهيارات الأرضية في سقوط 20 قتيلا في منطقة كورديليرا بجزيرة لوزون وأربعة قتلى في إقليم نويفا فيزكايا المجاور. وقال فرنسيس تولينتينو إن شخصا آخر توفي نتيجة سقوط شجرة في إقليم إيلوكوس سور.

ومن المتوقع أن يمر الإعصار على بعد 100 كيلومتر إلى الجنوب من هونج كونغ ويتجه غربا صوب الساحل الصيني لمقاطعة قوانغدونغ بالإضافة إلى مكاو على امتداد دلتا نهر بيرل.

وقال مرصد هونج كونج “وفقا للمسار المتوقع الحالي، سيكون الإعصار مانكوت أقرب إلى دلتا نهر بيرل بحلول الظهيرة (0200 بتوقيت جرينتش)”.

وقد تم إجلاء بعض السكان من المناطق المنخفضة وتقطعت السبل بعشرات آلاف المسافرين في مطار هونج كونج الدولي اليوم الأحد وقالت هيئة المطار إنها ألغت بالفعل رحلات كثيرة.