صادق خان يدعو لاستفتاء ثان بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي

دعا رئيس بلدية لندن صادق خان لإجراء استفتاء آخر على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي ليدعم بذلك فكرة أُطلق عليها “تصويت الشعب”.

وكتب خان في صحيفة أوبزيرفر منتقدا تعامل الحكومة مع مفاوضات الخروج من الاتحاد وقال إن التهديد الذي يواجه مستويات المعيشة والاقتصاد والوظائف كبير جدا بدرجة تستدعي أن يكون للمواطنين صوت بهذا الشأن.

وأضاف خان في الصحيفة “هذا يعني إجراء تصويت شعبي على أي اتفاق حكومي يخص الخروج من الاتحاد أو إجراء تصويت على ’عدم التوصل إلى اتفاق’ إلى جانب خيار البقاء في الاتحاد الأوروبي”.

وسوف يشكل تدخل خان، وهو عضو بارز بحزب العمال البريطاني المعارض، من أجل إجراء استفتاء ثان مزيدا من الضغط على زعيم الحزب جيريمي كوربن لتأييد فكرة استفتاء آخر.

ومن المقرر أن يبدأ حزب العمال في غضون أسبوع مؤتمره السنوي والذي يستمر أربعة أيام.