حادث إطلاق نار في مكسيكو سيتي يخلف 5 قتلى

قال مسؤولون السبت إن حادث إطلاق النار بموقع سياحي في مكسيكو سيتي خلف خمسة قتلى منهم ثلاثة رجال وامرأتان، وذلك بعد يوم من قيام مسلحين بإطلاق النار من بنادق ومسدسات في ساحة تمتلئ بالحانات.

وقال شهود عيان إن المسلحين كانوا يرتدون زي أعضاء الفرق الموسيقية المكسيكية.

وقال مكتب مدعي المدينة في بيان إن رجلا أجنبيا كان من بين ثمانية أشخاص آخرين أصيبوا في الحادث الذي وقع بساحة جاريبالدي في المنطقة التاريخية بوسط المدينة دون أن يكشف عن هويات أي من الضحايا.

ومن بين الضحايا أربعة تتراوح أعمارهم بين 22 و46 عاما وفقا لما ذكره المسؤولون، بينما أحدهم لم يتحدد عمره بعد.

وتلقي الشرطة باللائمة في معظم الجرائم التي تقع بالعاصمة على دوائر تجارة المخدرات والبلطجة التي تديرها عصابات قوية.