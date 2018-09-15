الحركة الشعبية لتحرير السودان تتهم جوبا بانتهاك وقف إطلاق النار‎

أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان، أن قوات الحكومة شنت هجومًا على موقعين لها، بعد نحو 24 ساعة فقط من توقيع الطرفين لاتفاق سلام.

وقال نائب المتحدث العسكري للمتمردين، لام بول غابرييل، في بيان، اليوم السبت: “اقتحمت قوات النظام موقعنا في موندو في مقاطعة لاينيا”.

وأضاف أن الهجوم وقع في وقت مبكر من صباح أمس الجمعة، وأن ثمانية جنود من الحكومة قتلوا في المعركة التي تلت الهجوم.

وذكر البيان، أن هجومًا آخر وقع في مانجالاتور قرب موقع الهجوم الأول، وأسفر عن مقتل أربعة جنود.

وتقع موندو ومانجالاتور في ولاية نهر ياي قرب الحدود مع أوغندا. ولم يصدر بعد تعليق من الحكومة أو الوسطاء الدوليين.

ووقع رئيس جنوب السودان سلفا كير اتفاق سلام مع فصائل متمردة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، يوم الأربعاء؛ لإنهاء حرب أهلية أودت بحياة 50 ألف شخص على الأقل، وشردت نحو ثلاثة ملايين آخرين، وعطلت تقدم البلد منذ انفصاله عن السودان قبل سبع سنوات.

ويعد تحقيق الاستقرار في جنوب السودان مهمًا للسودان ودول الجوار الأخرى، التي تخشى من أنّ تجدد الصراع قد يتسبب في تدفق لاجئين عليها.

واندلعت الحرب الأهلية في عام 2013، وتسببت في مقتل 50 ألف شخص على الأقل، بينهم الكثير من المدنيين، وفقًا للأمم المتحدة.