بعد قضية “سلطان العملات الذهبية”.. إيراني يهرب 600 كغم من سبائك الذهب‎

كشف مسؤول إيراني عن ضبط هيئة الجمارك بمحافظة اردبيل شمال غرب البلاد، لشحنة من سبائك الذهب المهربة وصل وزنها إلى 600 كغم.

ووفقًا لتقرير نشره موقع “ايران واير”، أعلن “حسين نجفي زاده” مدير إدارة الأحكام التعزيرية باردبيل أن سلطات المدينة أبلغت الجهات القضائية بفتح تحقيق ضد مهرب شحنة الذهب، حيث سيواجه المدان تهم “تهريب وبيع سلع مهربة داخل البلاد بعد تقدير قيمتها بـ 641 مليار و 767 و200 ألف ريال إيراني”.

وأشار إلى أن المتهم سيدفع مبلغًا يصل إلى 992 مليار و301 مليون و300 ألف ريال كغرامة عن تهريب الذهب فضلًا عن وقف نشاط عمله عامين.

وشهد الشارع الإيراني واقعة هزت أسواق العملة اشتُهرت بقضية “سلطان العملات الذهبية”، حيث ألقت السلطات القبض على شخص بعد جمعه طنين من العملات الذهبية في ظرف 10 أشهر؛ لاستغلالها في التلاعب بالسوق السوداء.

وكان المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران “محسن أجي” قد أعلن هوية سلطان العملات الذهبية وهو شخص يدعى “حميد مظلومين” (58 عامًا) حيث أُلقى القبض عليه في عامي 2012 و2013 وحُكم عليه قضائيًا.

ويسجل الذهب الإيراني سقوطًا ملحوظًا منذ بداية العام الجاري إلى اليوم بمعدل 9.9%، في ظل تراجع قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية؛ لا سيما الدولار الأمريكي.

وكان مجلس الذهب العالمي كشف في تقرير سابق، أن نسبة شراء الإيرانيين للذهب خلال الـ3 أشهر الأولى من العام الجاري، ارتفعت إلى 4 أضعاف مقارنةً بالعام الماضي؛ حيث أقبل الإيرانيون على شراء ما يقرب من 9.5 طن من سبائك الذهب عوضًا عن إدخارهم العملة المحلية.