خمسة قتلى إثر تحطم طائرة هيلكوبتر غرب أفغانستان

قتل خمسة أشخاص بينهم طيار إثر تحطم طائرة هيلكوبتر كانت تحمل قوات أمنية في غرب أفغانستان، بحسب قول مسؤولين أفغان، اليوم السبت، مستبعدين أن يكون تحطم الطائرة نتيجة هجوم لمتشددين.

ودفعت موجة من الهجمات التي نفّذها متشددو حركة طالبان في الأسابيع الأخيرة القوات الأفغانية والأجنبية إلى التوسع في استخدام النقل الجوي في نقل القوات والإمدادات، لكن وقعت حوادث متكررة نظرًا لعدم كفاية التدريب وضعف التخطيط، وفق رويترز.

وقال المتحدث باسم حاكم إقليم فراه، ناصر مهري، إن “الطائرة الهيلكوبتر تحطمت بسبب مشكلة تقنية وليس بنيران طالبان“.

وقالت وزارة الدفاع في كابول إنها فتحت تحقيقًا في الحادث.