بومبيو: واشنطن لا تزال تدرس إمكانية إصدار إعفاءات من العقوبات على إيران

تدرس الولايات المتحدة إمكانية إصدار إعفاءات من العقوبات على إيران وعلى أي بلد أو شركة تواصل التعامل معها بعد الـ4 من تشرين الثاني/نوفمبر، وفق ما أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الجمعة.

وقال خلال مؤتمر صحافي: “لا يزال هناك عدد من القرارات العالقة التي يتحتم علينا اتخاذها قبل مهلة الـ4 من تشرين الثاني/نوفمبر بشأن إعفاءات، إعفاءات محتملة”.

وأكد، ردًا على سؤال أنه لا يدري ما إذا كانت العقوبات ستطال المسؤولين في نظام “سويفت” الدولي للتحويلات المالية إذا ما واصلوا التعامل مع إيران، وهو موضوع تنقسم الإدارة الأمريكية بشأنه بحسب تقارير وسائل إعلام أمريكية، وفق فرانس برس.

وقال بومبيو: “لا تخطئوا في الأمر، فبعد الـ4 من تشرين الثاني/نوفمبر، ستكون هناك قواعد مختلفة تمامًا بالنسبة لأي طرف يرى من الضروري التعامل مع جمهورية إيران الإسلامية، إنه يوم مهم جدًا”، مشيرًا إلى أن العديد من البلدان باشرت فك ارتباطها الاقتصادي مع إيران منذ الآن.