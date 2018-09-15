أمين عام منظمة الدول الأمريكية لا يستبعد “تدخلا عسكريا” في فنزويلا

أعلن الأمين العام لمنظّمة الدول الأمريكية لويس ألماغرو الجمعة أنه لا ينبغي استبعاد “التدخّل العسكري” في فنزويلا “لإسقاط” حكومة نيكولاس مادورو المسؤولة عن الأزمة الاقتصادية والإنسانية والهجرة الخطيرة التي تشهدها البلاد حاليًا.

وقال ألماغرو في مؤتمر صحافي في مدينة كوكوتا الكولومبية القريبة من الحدود مع فنزويلا “في ما يتعلق بالتدخّل العسكري الهادف إلى إسقاط نظام نيكولاس مادورو، أعتقد أننا ينبغي ألّا نستبعد أيّ خيار”.

وتدهور الوضع الاقتصادي في فنزويلا، البلد الذي كان غنيا جدا ويملك أكبر احتياطات نفطية في العالم، بشكل كبير، ما دفع عشرات الآلاف من المواطنين للهرب إلى الدول المجاورة.

ويؤمن النفط 96 بالمئة من عائدات فنزويلا لكن انتاجه تراجع إلى مستوى هو الأقل منذ 30 عاما. وقد بلغ 1,4 مليون برميل يوميا في تموز/يوليو مقابل معدل إنتاج قياسي حققته البلاد قبل عشرة أعوام وبلغ 3,2 ملايين برميل.