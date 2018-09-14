كيري: ترامب يكذب على الشعب الأمريكي

قال وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جون كيري في كلمة خلال مشاركته بالقمة العالمية للعمل المناخي، في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، إن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، الذي لا يملك أي معلومة حول المناخ، “يكذب على الشعب”.

وأكد كيري، أن العالم ما زال في نقطة بعيدة جدًا، عما هو منشود في مكافحة التغيير المناخي على الصعيد العالمي.

واعتبر كيري، أن “الشعب الأمريكي، أكثر ذكاء من هذا الرئيس (ترامب) بكثير”.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة بذلت جهودًا كبيرة، لإقناع دول ذات تأثير كبير على المناخ، مثل الصين، للانضمام إلى اتفاق باريس، المبرم في 2015، بخصوص مكافحة التغير المناخي.

ووصف انسحاب الولايات المتحدة في عهد ترامب، من اتفاق باريس، بـ”الخطأ الكبير”.

وأردف:”كل مشكلة نواجهها حاليًا في تغير المناخ والاحتباس الحراري، قابلة للحل.. ولا أريد أن أكون متشائمًا، إلا أن هناك رئيسًا ليس لديه أي معلومة حول هذا الموضوع، يكذب على الشعب الأمريكي”.

وأضاف:”لذا خرجت 38 ولاية (من أصل 50) إلى الساحة، وأعلنت أنها ستواصل الالتزام باتفاق باريس”، وتابع:”جميعنا نعيش في نظام بيئي واحد، لكن أعتقد أن الرئيس لا يعي ذلك”.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة، وقَّعت على تلك الاتفاقية في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، لمكافحة تغيّر المناخ، ولم يكن يتسن لواشنطن الانسحاب منها حتى نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 بموجب شروط الاتفاقية، غير أن ترامب، انسحب منها بالفعل، في يونيو/ حزيران 2017.