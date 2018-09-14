ضربة لترامب.. بول مانافورت يتعاون مع التحقيق بشأن تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية

قرر المدير السابق لحملة الرئيس دونالد ترامب الانتخابية، بول مانافورت، اليوم الجمعة، التعاون مع التحقيق الذي يقوده المحقق الخاص روبرت مولر، في تدخل روسيا في الانتخابات.

جاء ذلك وفق ما أبلغ الادعاء الأمريكي محكمة اتحادية في واشنطن، مشيرًا إلى أنّ ذلك التعاون تم بالاتفاق معه.

وأقر مانافورت (69 عامًا) بالذنب أيضًا في تهمتين جنائيتين، ليصبح أكبر مسؤول في حملة ترامب يعترف بتهم في تحقيق مولر.

إلى ذلك، اعترف مانافورت، اليوم الجمعة، بتهمة “التآمر على الولايات المتحدة وتهمة أخرى بالتآمر” لعرقلة العدالة في تحقيق مولر.

بدوره، قال البيت الأبيض: إنّ قرار مانافورت التعاون مع التحقيق والاعتراف بتهمتين لا علاقة له بفوز ترامب بانتخابات 2016.

وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، إلى أنّ “هذا ليس له أي علاقة مطلقًا بالرئيس أو حملته الرئاسية الفائزة في 2016”.

وألقى التحقيق بظلاله على رئاسة ترامب، ويمثل قرار مانافورت التعاون مع الادعاء انتكاسة للرئيس قبيل انتخابات الكونغرس في السادس من تشرين الثاني/ نوفمبر.

وقاد مانافورت حملة ترامب في منتصف 2016، عندما انتخب ترامب مرشحًا للجمهوريين في الرئاسة خلال مؤتمر الحزب.