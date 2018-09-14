روسيا تغضب أمريكا بخذفها فقرات من تقرير أممي حول كوريا الشمالية

المصدر: أ ف ب

أزيلت فقرات عدة تشير إلى تجارة النفط الروسية، من تقرير للأمم المتحدة يتعلق بالعقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، وذلك بناء على طلب من موسكو، الأمر الذي أثار الخميس، غضب الولايات المتحدة.

وعرقلت روسيا في آب/ أغسطس الماضي، نشر تقرير حساس لخبراء مكلفين بتطبيق العقوبات الدولية على كوريا الشمالية.

وقال مصدر دبلوماسي آنذاك، إن روسيا اتهمت الخبراء خصوصًا بأنهم ذكروا في تقريرهم أن كوريا الشمالية تجاوزت في العام 2018 حصتها من الواردات النفطية التي حددها قرار العقوبات، الذي تم تبنيه عام 2017.

كما ذكرت مصادر دبلوماسية آنذاك أن روسيا اعترضت على طلب أمريكي بفرض عقوبات من الأمم المتحدة على شركتي شحن روسيتين، و6 من سفنها بسبب شحنات نفط إلى كوريا الشمالية.

والخميس، قالت السفيرة الأمريكية في المنظمة الدولية نيكي هايلي في بيان إنه “لا يمكن السماح لروسيا بتعديل وعرقلة تقارير مستقلة للأمم المتحدة بشأن العقوبات على كوريا الشمالية، لمجرد أنه لا يُعجبها ما يقوله” الخبراء.

وأضافت: “هذه سابقة خطيرة ووصمة على العمل المهم لفريق” الخبراء، داعية إلى نشر النسخة الأولية للتقرير الذي يرجع تاريخه إلى أوائل آب/ أغسطس.

وطالبت الولايات المتحدة لكن دون جدوى في تموز/ يوليو بوقف تصدير النفط إلى كوريا الشمالية، مؤكدة استنادًا إلى صور التقطتها أقمار اصطناعية وتقديرات علمية لحمولات سفن ضبطت بالجرم المشهود، أن عمليات نقل غير قانونية في المياه الدولية سمحت لبيونغ يانغ باستيراد كمّية نفط أكثر مما تسمح به الأمم المتحدة.

وضم التقرير الأصلي للجنة التابعة للأمم المتحدة، أسماء السفن والكيانات الروسية التي خالفت عقوبات الأمم المتحدة، وهو الأمر الذي يمهد الطريق لاتخاذ تدابير دولية في حقها.

وقال دبلوماسي طلب عدم كشف هويته إن الروس تمكنوا من “إزالة الجزء الرئيسي من الفقرات” المتعلقة بهم في التقرير، معتبرًا أن “لجنة العقوبات قدمت تنزلات” وهي خطوة تثير تساؤلات حول استقلالها.