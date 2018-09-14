كيري: عقدت لقاءات سرية مع ظريف لإنقاذ الاتفاق النووي

كشف وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جون كيري، أنه أجرى لقاءات سرية مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف؛ لإنقاذ الاتفاق النووي.

وقال كيري خلال مقابلة مع إذاعة “هيو هيويت” للترويج لكتابه الجديد، الأربعاء، “إنه التقى ظريف 3 أو 4 مرات في الأشهر الأخيرة، في النرويج وميونخ واجتماعات دولية أخرى”.

وأضاف: “تمحور اللقاء حول سبل إنقاذ الاتفاق النووي، وبرنامج طهران الصاروخي المثير للجدل”.

وتابع: “حاولت مساعدة ظريف في الحفاظ على صفقة نووية مع الدول الأوروبية”.

وأشار إلى أنه “أحرج ظريف خلال لقائهما على هامش مؤتمر ميونخ الأمني الذي استضافته ألمانيا في فبراير الماضي، وذلك عندما سأله عن رؤية إيران لحل الأزمة اليمنية”.

وأوضح أن “ما طرحته في اللقاء مع ظريف هو أن تعمل إيران على تحسين ديناميكيات الشرق الأوسط، وسألته كيف يمكن لليمن حل المشكلة؟ ما الذي يجب عمله لتحقيق السلام في سوريا؟.. هذه الأسئلة أصابت ظريف بالإحراج وأصبح ذهنه مشغولًا”.

وتأتي تصريحات كيري لتؤكد تقارير سابقة حول محاولاته وراء الكواليس إنقاذ الاتفاق النووي، وضمان استمرار إيران في تلقي الأموال والمكاسب النقدية بالمليارات.