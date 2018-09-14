إيران تعين امرأة من الطائفة السنية سفيرة لدى بروناي

عينت وزارة الخارجية الإيرانية، السيدة حميرا ريغي، التي تنتمي للطائفة السنية، سفيرة لطهران لدى دولة بروناي.

وقالت مصادر في الوزارة، الخميس، إنه “تقرر تعيين حميرا ريغي سفيرة لدى دولة بروناي”، بحسب وكالة أنباء “فارس نيوز” الإيرانية.

وكان الرئيس حسن روحاني، عين ريغي، في 2014، حاكمة لمدينة “قصر قند” في محافظة سيستان وبلوتشستان جنوب شرق إيران الذي تقطنه أغلبية من الطائفة السنية، كأول أول أمراة تتولى هذا المنصب في تاريخ إيران بعد ثورة عان 1979.

وولدت ريغي في مدينة شابهار، وتبلغ من العمر 43 عاماً، وتنتمي للقومية البلوشية من أهل السنة، كما أنها خبيرة كبيرة في تكنولوجيا المعلومات.

وبتعيين حميرا ريغي بمنصب سفير، تكون ثالث سفير من الطائفة السنية منذ وصول روحاني إلى السلطة عام 2013.

وعينت إيران عام 2015، صالح أديبي سفيراً سنياً من القومية الكردية لدى فيتنام. وفي 18 تموز/ يوليو الماضي، عين وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، السيدة بروين فرشجي سفيرة لإيران في فنلندا.