إيران تعتقل ناشطين كرديين بسبب دعوتهما للإضراب

اعتقلت السلطات الأمنية الإيرانية، ناشطين كرديين بسبب دعوتهما للإضراب العام الذي شهدته المدن الكردية في إيران.

وقالت منظمة “حقوق الإنسان الكردية” التي تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان في إيران، مساء الخميس، إن “السلطات الأمنية اعتقلت الناشطة المدنية من القومية الكردية ثريا خدري بعد مداهمة منزلها في محافظة كردستان غربي إيران”.

وأضافت المنظمة التي تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان في إيران، أن “السلطات الأمنية اعتقلت أيضًا اثنين من أبناء خدري، التي لا يزال مصيرها مجهولاً”.

وأشارت إلى أن “عملية الاعتقال والمداهمة لمنزل ثريا خدري، جرت بدون صدور أوامر قضائية”.

كما اعتقلت السلطات الأمنية في مدينة سنندج، الناشط مسلم سعيد بور، الذي يعد من أشهر الناشطين الأكراد، وفقًا للمنظمة ذاتها.

وشهدت العديد من المدن والمحافظات التي تقطنها أغلبية من القومية الكردية في إيران، الأربعاء، إضراباً شاملاً عن العمل وإغلاق المحال التجارية للاحتجاج على إعدام النظام الإيراني 3 سجناء أكراد، السبت الماضي.