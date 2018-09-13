إسرائيل تعلن انتهاء تقديم المساعدات الإنسانية للسوريين

المصدر: أ ف ب

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن انتهاء “عملية حسن الجوار” رسميًا، والتي قال إنها كانت تهدف إلى توفير المساعدات الإنسانية والطبية لآلاف السوريين في الجزء المحتل من الجولان.

وأفاد بيان للجيش بأن “هذه المساعدات الإنسانية انتهت بعودة النظام السوري إلى الجزء الجنوبي من سوريا“.

وبشكل إجمالي خلال السنوات الخمس الماضية، خضع للعلاج 4900 مدني سوري، بينهم 1300 طفل، في المستشفيات الإسرائيلية، بينما تم تأمين العلاج لنحو 7 آلاف في مستشفى ميداني قرب خط الهدنة في الجولان.

وأكد البيان “تقديم الغذاء والمعدات الطبية والأدوية والخيام والمولدات والوقود والملابس أيضًا”، لكن إسرائيل رفضت منذ اندلاع الحرب في سوريا عام 2011 استضافة لاجئين من هذا البلد.