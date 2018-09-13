الحرس الثوري الإيراني: الهجوم الصاروخي على معارضين أكراد تحذير للقوى المعادية

قال قائد الحرس الثوري الإيراني، الميجر جنرال محمد علي جعفري، اليوم الخميس، إن الهجوم الصاروخي الذي نفذته طهران على قاعدة لمن تصفهم بأنهم متمردون أكراد إيرانيون في شمال العراق الأسبوع الماضي تحذير للقوى المعادية.

وقام الحرس الثوري، في مطلع الأسبوع، بإطلاق سبعة صواريخ على مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، وهو جماعة مسلحة معارضة تقاتل للحصول على حكم ذاتي للأكراد في إيران.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية بأن 11 شخصًا على الأقل قتلوا.

ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن جعفري قوله إن “الهجوم الذي استهدف الإرهابيين في كردستان العراق يبعث برسالة للأعداء ولا سيما تلك القوى الكبرى التي تعتقد أن بوسعها أن تفرض مؤامراتها الشريرة على إيران وترهبنا”.

وأضاف جعفري: “كل من لديهم قوات وقواعد وعتاد في محيط ألفي كيلومتر عليهم أن يعلموا أن صواريخنا عالية الدقة”.

وتصاعدت حدة التوتر بين طهران وواشنطن منذ مايو/ أيار، عندما انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الموقع مع إيران في 2015.

وهددت إيران مرارًا بتدمير قواعد عسكرية أمريكية في أنحاء الشرق الأوسط وباستهداف إسرائيل خلال دقائق إذا تعرضت لهجوم من الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة.