مقاتلتان أمريكيتان تعترضان قاذفتين روسيتين فوق آلاسكا

أعلنت قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية، أن مقاتلتين تابعتين لها من طراز إف-22 رابتور اعترضتا قاذفتين روسيتين من طراز تي يو- 95، فوق سواحل آلاسكا.

وبحسب بيان صادر عن القيادة، فإن حادثة الاعتراض وقعت أمس الأول في الأجواء الدولية غربي آلاسكا.

وأوضح البيان، أن “القاذفتين الروسيتين لم تنتهكا الأجواء الأمريكية أو الكندية”، مشيرًا إلى “أنهما كانتا ضمن منطقة تحديد الهوية التابعة للدفاع الجوي الأمريكي على بعد 200 ميل قبالة سواحل آلاسكا”.

ووقعت حادثة مشابهة مطلع أيلول/سبتمبر الجاري وفي أيار/مايو الماضي، حين اعترضت مقاتلات أمريكية قاذفات روسية في أجواء آلاسكا.