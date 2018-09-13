أمريكا: سنواصل خنق إيران وسنستهدف نفطها‎

قالت مندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة، السفيرة نيكي هيلي، إن الولايات المتحدة ستستهدف نفط إيران وإن الأخيرة ستشعر بتأثيرات ذلك بالمعنى الحقيقي.

جاء ذلك خلال مشاركتها في برنامج تلفزيوني على قناة “فوكس نيوز” الأمريكية، الأربعاء، موضحة أن “إيران دمّرت سوريا، ونرى أنهم يشكلون خطرًا على إسرائيل.. إيران تنفذ حروبًا بالوكالة في الشرق الأوسط، ولأجل ذلك انسحبنا من الاتفاق النووي”.

وتابعت هيلي: “كنّا نحول الأموال إلى إيران، ونسمح لها بمواصلة هذه المواقف السيئة، واليوم فرضنا مجددًا العقوبات عليها”، مبينة أن “واشنطن ستستهدف من خلال العقوبات، النفط الإيراني، وسيشعر الإيرانيون بتأثيرات ذلك بالمعنى الحقيقي”.

وأكّدت أن “إيران تشعر بالألم وهي في وضع ضعيف.. وسنواصل خنقهم حتى يراجعوا مسألة الصواريخ الباليستية ويقطعوا دعمهم عن الإرهاب”.

وفيما يتعلق بالتطورات في سوريا، قالت هيلي، إن واشنطن حذّرت نظام الأسد وروسيا وإيران من مغبة استخدام الأسلحة الكيميائية.

وأشارت إلى أن رئيس بلادها دونالد ترامب، ردّ مرتين على استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، مضيفة “عليهم ألا يختبرونا مرة أخرى، لأن الظروف كلها ضدهم”.