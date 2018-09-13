لافروف: موسكو مستعدة لاتخاذ خطوات لتحسين العلاقات مع أمريكا

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن موسكو مستعدة للقيام بما في وسعها لكسر الجمود في العلاقات مع الولايات المتحدة، وتأخذ على محمل الجد رغبة الرئيس دونالد ترامب في إجراء “حوار طبيعي”، رغم أن المشاعر المناهضة لها داخل الإدارة الأمريكية تمثل عقبة.

وأضاف لافروف في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية نشرها الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية اليوم الخميس، “مستعدون للقيام بدورنا لإبعاد العلاقات الثنائية عن الطريق المسدود”، رغم استمرار التدهور في الموقف بين الحكومتين بسبب الإجراءات التي تتخذها واشنطن.

وتابع قائلا “نأخذ تصريحات دونالد ترامب عن الرغبة في إجراء حوار طبيعي بين بلدينا على محمل الجد… إذا صدرت عن الزعيم الأمريكي بأي شكل بعض الإشارات الإيجابية، يزيحها تمامًا الخوف المتنامي من روسيا داخل المؤسسة الأمريكية التي ترى بلدنا تهديدًا للهيمنة السياسية للولايات المتحدة”.