مشروع قانون أمريكي لفرض عقوبات على فصائل عراقية تدعمها إيران

يعتزم أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي، طرح تشريع للتصدي لتزايد النفوذ الإيراني في العراق.

وقال مساعد في مجلس الشيوخ الأمريكي، يوم الأربعاء، إن “أعضاء جمهوريين في المجلس يعتزمون طرح تشريع للتصدي لما يرونه تزايدًا للنفوذ الإيراني في العراق، وسط مخاوف من هجمات في العراق على يد جماعات يعتبرها المسؤولون الأمريكيون وكلاء لإيران”.

ويفرض مشروع القانون عقوبات تتعلق بالإرهاب على الجماعات التي تسيطر عليها إيران، ويلزم وزير الخارجية الأمريكي بنشر قائمة بالجماعات المسلحة التي تتلقى دعمًا من الحرس الثوري الإيراني.

وقُدم مشروع قانون مشابه في مجلس النواب يدعمه النائب الجمهوري تيد بو.

ولم ترد أنباء عن موعد دراسة التشريع على مستوى لجان الكونغرس، وهي عادة الخطوة الأولى في بحث أي مشروع قانون.

وكانت 3 قذائف مورتر سقطت بعد منتصف ليل يوم الجمعة داخل المنطقة الخضراء الحصينة في بغداد حيث توجد السفارة الأمريكية.

وكان هذا أول هجوم من نوعه منذ عدة سنوات في المنطقة الخضراء التي تضم مباني البرلمان والحكومة وسفارات أجنبية كثيرة.

وحذرت الولايات المتحدة إيران يوم الثلاثاء من أنها “سترد بشكل سريع وحاسم” على أي هجمات يشنها حلفاء طهران في العراق تؤدي إلى إصابة أمريكيين أو إلحاق أضرار بمنشآت أمريكية.

وذكر تقرير لـ”رويترز” الشهر الماضي أن إيران أعطت صواريخ باليستية لجماعات شيعية مسلحة متحالفة معها في العراق وأنها تبني قدرات لصنع المزيد هناك، في تطور من المرجح أن يزيد التوتر في العلاقات بين واشنطن وطهران.

وفي أيار/ مايو الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انسحاب بلاده من الاتفاق الدولي النووي الموقع مع طهران في 2015، وأمر بإعادة فرض العقوبات الأمريكية التي جرى تعليقها بموجب الاتفاق الذي يهدف لكبح القدرات النووية الإيرانية.